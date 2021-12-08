محمد الحبتور: «البولو» يسعى إلى إعداد جيل جديد من اللاعبين المواطنين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته البالغة بتعيينه رئيساً لاتحاد الإمارات العربية للبولو للدورة المقبلة والتي تمتد لغاية 2025، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية هي مصدر فخر واعتزاز وإلهام وستكون النبراس والعون له في المرحلة المقبلة لتقديم الغالي والنفيس لتحقيق الأهداف المنشودة التي نسعى إليها جميعاً.

ووجه شكره وتقديره البالغين إلى معالي الدكتور أحمد خليفة بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة على هذه الثقة الغالية.

وأضاف: سوف نسعى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء لكي تسهم الرياضة في عملية التنمية الشاملة أسوة بباقي القطاعات الحيوية بالدولة، كما سنسعى إلى نشر اللعبة وإعداد جيل جديد من اللاعبين المواطنين ليكون امتداداً للجيل الذي أسس للعبة بالدولة.

وقال الحبتور إن لديه رؤية وخطط قصيرة وطويلة الأمد لتحقيق أهداف وتطلعات عشاق وأهل اللعبة بالإمارات والمنطقة، لأنه أحد عناصر هذه اللعبة وعاش تفاصيلها، وسوف يسعى جاهداً لتنفيذها وتحقيقها بتضافر كل الجهود والعمل في بوتقة واحدة وبروح الفريق الواحد، مستعيناً بكل الخبرات التي تعينه على النجاح في هذه المهمة.

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