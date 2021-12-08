سلطان بن مجرن عضواً في المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

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انتخب سلطان بن مجرن، الرئيس السابق لاتحاد الإمارات لرفع الأثقال، لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية، خلال الانتخابات التي جرت عصر اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، لتحافظ لإمارات على عضوية المكتب التنفيذي للدورة الرابعة على التوالي.

وقدم سلطان بن مجرن شكره إلى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعم سموه، متمنياً التوفيق في مهمته ورفع اسم الإمارات عالياً في كافة الساحات الدولية، كما قدم الشكر إلى معالي الدكتور أحمد خليفة بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإلى محمد بن سليم، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وإلى محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الذي حضر الاجتماع وانتخابات المكتب التنفيذي بالرياض.

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