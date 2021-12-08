الشارقة يشارك في بطولة العالم للشباب للمبارزة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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يشارك فريق الشارقة للمبارزة، في بطولة العالم للشباب للمبارزة، والتي تنطلق غداً الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل، في العاصمة الأوزبكية طشقند، وتضم البعثة التي غادرت الدولة اليوم الأربعاء، 10 أفراد، ومن بينهم 7 لاعبين، بالإضافة للمدرب، ومساعد المدرب، ويقودها إداري الفريق سلطان أحمد المازمي.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «ندعم الألعاب الفردية، ونعمل باستمرار على تطويرها وتأهيل لاعبي الإمارة، من خلال توفير كافة المعينات والأدوات التي تساعدهم في اكتساب الخبرة والتجربة، وتفتح الطريق لهم للمضي قدماً في تحقيق الإنجازات، ورفع علم الإمارات في كافة المحافل».

وأوضح: «الهدف الاستراتيجي من المشاركات الخارجية، إكساب لاعبينا الخبرات الإدارية والفنية، علاوة على الفائدة الفنية والخبرة التراكمية التي تتوفر لهم، كونهم سيكونون قيادات العمل الرياضي في المستقبل سواء في الجانب الإداري أو الفني، ولذا نحرص على مشاركتهم خارجياً ليتعلموا ويضيفوا لخبراتهم، من خلال الاحتكاك والتعلم واكتساب كاريزما القيادة، وهو أمر ينطبق على جميع الألعاب في مشاركاتها الخارجية، ومشاركة لاعبي نادي الشارقة في هذا المحفل أمر جيد ويوفر للاعبين الاحتكاك اللازم وزيادة خبرتهم في المشاركات الدولية، ونتمنى لهم التوفيق وتحقيق نتيجة جيدة».

حرص

وبدوره، أوضح المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن مشاركة فريق المبارزة في هذه البطولة الدولية، يأتي من حرص النادي على تجهيز لاعبيه وتوفير الاحتكاك القوي الذي يساعدهم في تطوير مستوياتهم في البطولات المقبلة.

وأوضح، أن النادي يشارك لأول مرة في بطولة العالم، وبالتأكيد ستكون بطولة قوية ومليئة باللاعبين الكبار أصحاب الخبرة من مختلف الدول، مبيناً أن الهدف الرئيس من مشاركة النادي، رفع مهارات اللاعبين ووضعهم في حالة الجاهزية التامة والاستعداد للبطولات الدولية القادمة، بالإضافة لإكسابهم الثقة في النفس، وكسر حاجز الرهبة في مثل هذه المشاركات.

وقال: «اختيار المشاركة في البطولات الخارجية بالنسبة لفرق الألعاب الفردية، يتم بعناية ودراسة لكافة الجوانب التي تعود بالفائدة على لاعبينا في المقام الأول، من حيث التطور، واكتساب الخبرة، والاحتكاك بمختلف المدارس في اللعبة، وسنكون سعداء للغاية إذا ما أحرز لاعبونا نتيجة جيدة، وإذا لم يحالفهم الحظ سيكونون قد اكتسبوا خبرة جيدة واحتكاك قوي مع لاعبين دوليين وعالميين، وثقتنا كبيرة في أبطال العرب وتمنياتنا لهم بالتوفيق في هذه المشاركة».

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