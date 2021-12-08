جودو الإمارات يستعرض في الجناح الفرنسي بإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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شهدت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو، صباح اليوم بالجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، عرض الجودو المشترك الذي قدمه منتخب شباب وشابات الإمارات للجودو بالتنسيق مع إدارة إكسبو والجناح الفرنسي.

حضر العرض رئيسة اللجنة الاولمبية الفرنسية وناصر التميمي أمين عام اتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، بجانب الوفد الفرنسي المرافق وعدد من أعضاء السفارة الفرنسية لدى الدولة وجمع غفير من محبي فنون الألعاب القتالية والجودو.

وثمنت الوزيرة الطفرة الرياضية التي تعيشها دولة الإمارات، وأشادت بالمشاركة الايجابية لمنتخب فرنسا للجودو خلال بطولة عيد الاتحاد الخمسين، جراند سلام للجائزة الكبرى للجودو التي اختتمت مؤخرا في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونقل التميمي للوزيرة والوفد المرافق تحيات وشكر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على تلك المبادرة الكريمة التي تعبر عن أهمية ممارسة الرياضية في حياه الناس، بعد السمعة الطيبة التي اكتسبها جودو الإمارات والذي حصد العديد من الألقاب الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه لذلك جاءت مشاركة جودو الإمارات في تلك المبادرة الرياضية الاستعراضية المجتمعية قبل استضافة العاصمة الفرنسية باريس لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة 2024، تزامناً مع احتفالاتها بمرور 100 عام على استضافة الحدث الأولمبي عام 1924.

وتمنى التميمي التوفيق لفرنسا وهي تستعد لاستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير، ومثمنا التعاون المثمر مع الجودو الفرنسي الذي يمثل الرياضة الثالثة ذات الشعبية في فرنسا والتي تمارس على نطاق واسع في المدارس والجامعات، شاكراً إدارة إكسبو 2020 دبي والجناح الفرنسي فيه.

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