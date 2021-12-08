نصر النيادي: نتطلع للانتقال بالرياضات الجوية إلى العالمية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعرب نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عن اعتزازه بالثقة الغالية التي أولتها له الهيئة العامة للرياضة، ووجه الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد خليفة بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، على إعادة تعيينه رئيساً لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية.

وقال النيادي: «إنني وزملائي أعضاء المجلس الجديد سوف نبذل قصارى جهدنا لتطوير اللعبة ونشرها ليس على الصعيد المحلي فحسب بل القاري والعالمي والتركيز على منتخباتنا الوطنية لمختلف المراحل العمرية للحفاظ على ما تحقق من مكاسب بفضل دعم القيادة الرشيدة ولتحقيق المزيد من الإنجازات للإسهام في رفع اسم وعلم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل الرياضية الإقليمية والدولية».

واختتم النيادي تصريحه بالإعراب عن أمله في أن يكون هو وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة عند حسن الظن بهم وأن يسهموا في تطوير اللعبة والارتقاء بها بعد أن حققت إنجازات فنية وتنظيمية باهرة في الفترة الماضية.

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