مذكرة تفاهم بين شرطة ومجلس أبوظبي الرياضي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي الرياضي، للشراكة والتعاون في مجال التدريب والتأهيل الرياضي، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة في تشجيع العمل الوطني والاجتماعي، والتحفيز على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، وإعداد رياضيين مؤهلين بدنياً وفنياً وتأهيلهم، للمشاركة في الفعاليات والبطولات المحلية والخارجية.

وقع المذكرة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي الحرص والاهتمام بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية، وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية، باعتباره مبدأ مهماً من المبادئ الاستراتيجية لتحقيق التطلعات المستقبلية.

وبموجب المذكرة يتم إعداد برامج وأنشطة مشتركة ورفع الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والتجارب الرياضية والتنسيق، بشأن عقد الدورات التدريبية والمؤتمرات لإقامة البطولات والمسابقات في المجال الرياضي.

كما تم الاتفاق بين الجهتين على تعزيز أنماط الحياة الصحية، عن طريق الدورات التدريبية، وتشجيع أصحاب الهمم على ممارسة الأنشطة الرياضية، والمشاركة في مختلف البطولات والمسابقات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بمجال التدريب والدورات وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة.

وتتعاون شرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي في تقديم محاضرات ودورات، وورش عمل وندوات حول الأنشطة الرياضية والصحية والأمن والسلامة، والإسهام في الحملات التوعوية الخاصة بالرياضات، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، ونشر وتشجيع ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بين كافة أفراد المجتمع وإعداد منتسبي شرطة أبوظبي رياضياً، وتأهيلهم بدنياً وفنياً للمشاركة في الفعاليات والبطولات المحلية والخارجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز