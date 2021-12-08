محمد بن خماس: «رفع الأثقال» سيشهد مزيداً من العمل

المصدر: البيان الرياضي

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أكد محمد ناصر بن خماس الرئيس الجديد لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال أن المفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيداً من العمل ومزيداً من الدعم والتحضير وبناء قاعدة عريضة من العناصر الواعدة من اللاعبين واللاعبات قادرون على تحقيق البطولات والإنجازات العالمية التي تليق بمكانة دولة الإمارات.

وحرص محمد بن خماس على توجيه الشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابق على ما قدموه من جهد وعمل خلال فترة توليهم المسؤولية، وذكر أن كل الأبواب ستكون مفتوحة أمام كل المتعاونين من خبراء وفنيين لخدمة قطاع اللعبة والارتقاء بلاعبيها وبأبطالها وبطلاتها.

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