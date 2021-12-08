كلباء جاهزة لـكأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

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أكملت مدينة كلباء، تحضيراتها لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية ظهر غدٍ الجمعة، لتعزيز النجاح التنظيمي لبطولات اتحاد ألعاب القوى، بعد مسابقتي الدولة للفرق والفردي لاختراق الضاحية في افتتاح الموسم التنافسي للعبة.

وقال ناصر عاشور الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تحمل دلالات مهمة لكونها تمثل أغلى البطولات في موسم أم الألعاب، وتحظى بالرعاية والدعم والاهتمام من مسؤولي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور محمد عبد الله المر وبقية الأعضاء، مضيفاً إن التوقعات تشير إلى منافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة تحت شعار «لا خاسر» في البطولة الأغلى، التي تمثل امتداداً لبطولتي الدولة للفردي والفرق.

وأكد ناصر عاشور أنه حرص خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة كلباء، رفقة علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات، وسهيل الكعبي المدير المالي، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، على تفقد التجهيزات الخاصة باستضافة البطولة من جميع الجوانب، والترتيبات التي تمثل أفضل المؤشرات على النجاح التنظيمي المتوقع للبطولة لتأكيد التطور الكبير الذي تشهده أم الألعاب.

أوضح أن هناك جهوداً كبيرة مبذولة لوضع ألعاب القوى في الطريق الصحيح لتحقيق المصلحة العليا، وتأهيل المنتخبات الوطنية، حتى تصبح قادرة على عكس الصورة المشرفة عن هذه اللعبة، في ظل المواهب التي تحتشد بها الأندية من الذكور والإناث، إلى جانب الاجتماع التنسيقي مع سعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، لوضع الترتيبات الكفيلة بنجاح المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

أضاف: نجدد شكرنا وتقديرنا إلى جميع الأندية من دون استثناء، على التفاعل الإيجابي والتعاون المثمر مع التوجهات الخاصة بالاتحاد، ضمن البرنامج الذي يهدف لتوفير الأجواء المناسبة، والتي تساعدنا على المضي قدماً بهذه اللعبة إلى المستوى المطلوب، وبدا واضحاً الرغبة القوية من الأندية على دعم جهود الاتحاد لرفع مستوى الأداء وتعزيز مؤشرات التطور الفني.

وأكمل: تفاعل الأندية ينعكس في نهاية الأمر على مصلحة المنتخبات الوطنية، ومع مرور الوقت سيبدو الأمر بالمستوى المطلوب من التوقعات، وثقتنا كبيرة في المواهب الجيدة في الأندية لرفد المنتخبات الوطنية المختلفة بالعناصر التي نعوّل عليها في رفع رايات الدولة في منصات التتويج بالعزيمة القوية والروح الوطنية.

وأوضح في الختام، أن اللجان الفنية المختلفة في الاتحاد، عكفت خلال الفترة الماضية على ترتيب الأمور بالطريقة، التي تمهد الطريق لتحقيق أفضل مؤشرات النجاح في البطولة الثالثة خلال الموسم الحالي على نحو يؤدي لبلوغ الغايات المرجوة.

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