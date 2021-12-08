شطرنج الفجيرة يكرّم المتطوعين

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

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كرّم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، 19 متطوعاً تثميناً لجهودهم التطوعية، ومساهمتهم في كل البطولات التي نظمها النادي هذا العام.. جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمت تزامناً مع يوم التطوع العالمي بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وأثنى الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، على الجهود التي بذلها المتطوعون، مؤكداً أنها مثّلت جزءاً مهماً من عوامل النجاح الذي شهدته البطولات التي نظمها النادي وأنها تعكس الصورة الحضارية التي يتمتع بها أبناء مجتمع الإمارات.

من جهته أعلن محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، عن تنظيم دورات تطوعية في المستقبل تمهيداً للاستعداد لتنظيم البطولات المقبلة ومنها بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج واجتماع الجمعية العمومية الذي تنظمه الإمارات في الفجيرة العام المقبل، ليساهم المتطوعون بنقل الصورة المعبرة عن التطوع في الإمارات للدول المشاركة.

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