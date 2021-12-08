«مركز الدراجة العربية» يستعرض خطط المستقبل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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يعقد مجلس إدارة مركز الدراجة العربية، التابع للاتحاد العربي للدراجات، اجتماعه الثاني للعام الجاري، بعد غد السبت، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، رئيس مجلس إدارة المركز، وحضور نائبي الرئيس، وأعضاء مجلس إدارته، ومديره العام، المستشار إسماعيل سالم الحوسني.

ويستعرض مجلس الإدارة في هذا الاجتماع، عدداً من المواضيع الهامة، التي من شأنها تطوير المختصين برياضة الدراجات في الوطن العربي، حيث ينظر أبرز إنجازاته خلال عامه الأول، وتقييم تلك الإنجازات، ويستعرض خططه وبرامجه التدريبية للمستقبل، وتحديداً في العام المقبل، كما يعتمد لوائحه الإدارية والمالية والفنية، وميزانيته التقديرية للعام المقبل.

يذكر أن مركز الدراجة العربية، قد أنشئ في نهاية العام الماضي، بموجب قرار من مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات، ومباركة من الجمعية العمومية للاتحاد، ويترأسه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، ويضم في عضويته كلاً من الدكتور محمد وجيه عزام من مصر نائباً أول، والدكتورة ريمة الحوسني من الإمارات كنائب ثانٍ، وأعضاء مجلس الإدارة، السادة منصور بوعصيبة وجمال العامري من الإمارات، والسيد محمد بن الماحي من المغرب، والسيد فاتشيه زادوريان من لبنان.

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