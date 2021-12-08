لقب «الأسرة العربية للشطرنج» لعائلة الحوّار

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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توّجت عائلة الحوار بلقب النسخة الأولى من بطولة الأسرة العربية للشطرنج الخاطف، التي أقيمت بنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بمشاركة 45 لاعباً ولاعبة، من 19 فريقاً مثلوا 9 دول، تنافسوا على جوائز قدرها 5 آلاف دولار، حيث أقيمت المنافسات برعاية الاتحاد العربي للشطرنج.

وشهد فعاليات البطولة، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وأمينة الجسمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ورجائي السوسي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي، وعلياء علي غريب المازمي عضو مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة.

وأحرزت عائلة الحوّار الذهبية لقب البطولة، وسط منافسة كبيرة من جميع المشاركين استمرت حتى اللحظات الأخيرة، إذ بعد فوزها في الجولة الأخيرة على عائلة آل علي 1.5 مقابل 0.5 وحققوا 12 نقطة في مجموع الجولات، ومثّل عائلة الحوّار الأستاذان الدوليان سالم عبد الرحمن وجاسم عبد الرحمن، وجاءت عائلة الطاهر في المركز الثاني ممثله بالدكتور محمد الطاهر ونجله عبد الرحمن الطاهر، أما المركز الثالث فذهب لعائلة بن إبراهيم ومثلها الأستاذان الدوليان عثمان موسى ومحمد عثمان، فيما حصلت العائلة العبدولي على المركز الرابع ومثلها ماجد علي وفيصل علي، أما المركز الخامس فذهب لعائلة سوموف ومثلها الاتحادي عبدو سوموف وزوجته الاتحادية اليا سوموف.

وساهم الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في الترويج للبطولة، ودعمها بكافة الإمكانيات من أجل خروجها بالصورة التي ظهرت عليها ونالت إشادة الجميع.

وأثنى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج للعبة على البطولة، والأجواء التي أقيمت فيها معتبراً أنها إيجابية للغاية وفرصة كبيرة لتلاقي الأسر العربية المحبة للعبة الشطرنج.

أضاف: نتعاون دائماً مع كافة الأندية والاتحادات العربية، لكن نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة له الخصوصية الدائمة والمميزة في صناعة البطولات والأحداث والفعاليات الخاصة بلعبة الشطرنج، مؤكداً أن الاتحاد العربي سيواصل دعمه وعمله مع النادي خلال الفترة المقبلة.

من جانبها أكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عبر الاتصال المرئي أن البطولة قد حققت أهدافها بمجرد انطلاقتها، حيث عملت على إشراك أكبر عدد ممكن من الأسر العربية، وذلك بهدف الترويج للعبة وخلق أجواء تنافسية وإبداعية فيما بينهم.

قالت: كل هذه الأجواء الحماسية والإيجابية التي صاحبت البطولة لها مردود إيجابي كبير على النادي، من أجل إقامة المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، وجذب أكبر عدد من محبي اللعبة، لتطوير أدائهم، وتنويع مشاركتهم من المحلية إلى العربية والعالمية، وأشكر الاتحاد العربي للشطرنج على دوره الكبير في البطولة، وما قدمه من تسهيلات ساهمت في خروجها بهذه الصورة المشرفة.

من جهتها أوضحت علياء علي غريب المازمي عضو مجلس إدارة في نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن فكرة البطولة جاءت ضمن الخطة النادي الاستراتيجية في توطيد التواصل والدفء الأسري بين أفرادها، وخلق أجواء تنافسية بين أفراد الأسر العربية، ونشر ثقافة رياضة الشطرنج على المستوى العربي، وأخيراً توسيع نطاق المفهوم الأسري إلى الجيران والأصدقاء.

وقدمت عفراء المشغوني الأمين العام لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الشكر إلى الاتحاد العربي للشطرنج الذي يدعم نشر اللعبة على المستوى العربي.

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