4000 مشارك في المبادرات المجتمعية لمونديال السباحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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شهدت المبادرات المجتمعية المصاحبة لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) التي تقام خلال الفترة 16-21 ديسمبر2021، تفاعل 4000 مشارك في نحو 160 ساعة من ورش العمل والتي أقيمت خلال الفترة السابقة بصفة مجانية لعموم فئات مجتمع أبوظبي.

وتأتي المبادرات بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان واتحاد الإمارات للسباحة، حيث تتضمن هذه المبادرات التي تسبق البطولة العديد من ورش العمل التي تركز على توعية المجتمع وتثقيف الأطفال حول كيفية السباحة بأمان.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نولي أهمية قصوى لصحة وسلامة أفراد المجتمع، وخصوصاً أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية، وتدعم هذه المبادرات والبرامج جهودنا في هذا السياق، وتمثل إضافة مهمة ضمن برنامج الفعاليات التحضيري لمهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية وبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)».

وأضاف: «تساهم هذه المبادرات بتعزيز مستويات النشاط والصحة لأفراد المجتمع، وتسليط الضوء على المواهب الواعدة، كما أتوجه بالشكر إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي – ضمان، واتحاد الإمارات للسباحة، وجميع الشركاء لمساهمتهم في تنظيم هذه البرامج ونجاحها».

بدوره قال حمد عبد الله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «تحرص ضمان على الاستثمار في تعزيز الصحة والرفاهية لسكان الإمارات بشكل مستدام، ونحن فخورون بمساهماتنا في تنظيم هذه المبادرات لمساعدة أفراد المجتمع على الالتزام بنمط حياة صحي».

وتابع بالقول: «توفر بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) منصة مثالية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ونهدف من خلال هذا الحدث لتوظيف علاقتنا الوثيقة مع مجلس أبوظبي الرياضي الذي يشاركنا التزامنا بتشجيع أنماط الحياة الصحية، من أجل توفير إمكانية الوصول إلى دروس السباحة ودورات السلامة في السباحة لجميع أفراد المجتمع مجاناً».

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