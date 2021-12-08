نهائي الفورمولا 1 بحضور راشد الظاهري

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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يقام مساء الأحد المقبل، نهائي موسم الفورمولا 1 في أبوظبي، حيث تنحصر المنافسة بين البطلين لويس هاميلتون للمرة الثامنة، وماكس فيرستابن، الذي ينافس على لقبه الأول، وهو النهائي الذي يحضره ويتابعه عن كثب، بطل الكارتينغ الدولي الإماراتي الموهوب، راشد الظاهري، ابن الـ 13 ربيعاً.

السائقان الكبيران بدآ رحلتهما في الكارتينغ وسباقات السيارات من إيطاليا، مركز الكارتينغ الدولي.. ويقول راشد الظاهري عن هذه المنافسة بين البطلين: بالنسبة لماكس، كان جيداً في العديد من السباقات، إلا أنه تعرض لبعض الاصطدامات، وأعتقد أن لويس كان محافظاً على مستواه أكثر، ولكنه لم يكن قادراً على الفوز بقدر ما فعل ماكس.. لذلك، يمكن لأي منهما الفوز بالسباق والبطولة.

جدير بالذكر، أن بطل الإمارات بدأ الاستعدادات مبكراً لسباقات 2022، ويدشن حالياً تجاربه الأولى لسباق الفورمولا 4، حيث سيجمع بين التزاماته في سباقات الكارتينغ مع اختبارات شاملة مع فريق كبير، أثناء انتقاله إلى سباقات الكارتينغ ذات المقعد الواحد.

قال: في العام المقبل سأركز على موسم الكارتينغ الخاص بي على فئة أوكي سينيور، والهدف من ذلك، هو تقديم أفضل أداء ممكن في جميع السباقات، ومعرفة ما وصلنا إليه في نهاية العام، وبالطبع أن أكون بطلاً في كل سباق أخوضه، هو الهدف دائماً.

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