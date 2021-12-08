نفاد تذاكر سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1

المصدر: وام

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أعلن منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2021 عن بيع جميع تذاكر الحدث العالمي، فيما تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال فعاليات ومنافسات السباق الختامي المرتقب.

وشهدت تذاكر الحدث لهذا العام إقبالًا واسعًا مع عودة الجماهير إلى مدرجات وأرجاء حلبة مرسى ياس لمتابعة مجريات الإثارة في النسخة 13 من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1.

وكشف المنظمون عن نفاد تذاكر جميع المدرجات في حلبة مرسى ياس نتيجة لإقبال جماهير الفورمولا1 في الدولة ومختلف أنحاء العالم على الحدث الذي تستضيفه أبوظبي.

ويشهد السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا1 مواجهة حاسمة تجمع ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، مع لويس هاميلتون، من فريق مرسيدس، إذ يصل كل من السائقين إلى أبوظبي وفي رصيد كل منهما 369.5 نقطة، ليخوضًا سباقًا حاسمًا على مسار حلبة مرسى ياس بتصميمه الجديد، ليتوج من يتفوق فيه على غريمه بلقب بطولة العالم للسائقين.

ولا تقتصر فعاليات عطلة الأسبوع على إثارة سباقات السيارات، إذ تعود حفلات مهرجان "يا سلام" لما بعد السباق في النسخة 13 من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي ليتمتع جمهور الفورمولا1 بأربع أمسيات متتالية من الحفلات الموسيقية والغنائية، تقام في الاتحاد بارك على جزيرة ياس وتحييها نخبة من أشهر نجوم الغناء العالميين.

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