"الأولمبية الوطنية" تستعرض سبل تعزيز التعاون مع الأولمبية الفرنسية

المصدر: وام

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استعرضت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، مع بريجيت هنريكيس، رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الحركة الأولمبية وتفعيل الشراكات المثمرة لرياضيي البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في الجناح الفرنسي بمقر إكسبو 2020 دبي بحضور اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، حيث تمت مناقشة الجوانب المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي على صعيد الحركة الأولمبية، بما يخدم الرياضيين في البلدين، ويمكنهم من الارتقاء بمستواهم الفني لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، تأكيداً على مخرجات لقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية مع بريجيت هنريكيس الذي سبق هذا اللقاء.

ورحبت المهندسة عزة بنت سليمان بالضيفة الزائرة .. وقالت: نرحب بكم في دولة الإمارات وفي مقر إكسبو 2020 دبي، ونتطلع لتفعيل الشراكات المثمرة التي تخدم الرياضيين في البلدين، كما نتمنى أن يكون إكسبو 2020 دبي بوابة لتعريف العالم بجهودكم للإعداد والتجهيز لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك من خلال العروض القيمة التي يقدمها الجناح الفرنسي بإكسبو لجميع زواره.

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