نادي غنتوت يعلن مواعيد بطولة الإمارات الدولية للبولو

المصدر: وام

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بدأ نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو استعداداته لانطلاقة بطولة الإمارات الدولية السنوية في نسختها الـ 21 والتي ينظمها بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان ، رئيس مجلس إدارة النادي ، وبدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

وأكد سعادة حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة، تواصل اجتماعاتها بناء على توجيهات سمو رئيس النادي لإبراز الحدث الرياضي الأغلى، لما تمثله من أهمية فنية تزامنا مع تلك المناسبة الاحتفالية الخالدة التي تعيشها الإمارات.

وقال إنه تحدد يوم 21 ديسمبر الجاري لانطلاق بطولة الإمارات الدولية السنوية، والتي ستستمر حتى 31 من الشهر نفسه، بمشاركة كوكبة من اللاعبين المصنفين على مستوى الدولة والمحترفين البارزين الذين يشاركون لأول مره في بولو غنتوت، والتي رصد لها النادي الجوائز المادية والعينية والتذكارية القيمة بتوجيهات من سمو رئيس النادي ابتهاجا بتلك المناسبة، التي سبق للكثير من الفرق الفوز بلقبها، في مقدمتهم فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفرق غنتوت وأبوظبي وزيدان السعودي.

يذكر أن البطولة الدولية المقبلة تأتي ضمن برنامج النادي السنوي الذي اعتمده سمو رئيس النادي والذي يتضمن العديد من البطولات التنافسية والمشاركات المجتمعية المحلية، وسيعقب تلك البطولة مهرجان يوم الأمل للبولو لأصحاب الهمم.

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