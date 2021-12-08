ويب بطل سباق الجائزة الكبرى التاريخي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سيطر المتسابق البريطاني «أوليفر جيمز ويب» على سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي الذي أقيم على حلبة «دبي أوتودروم» احتفالاً بذكرى سباق الجائزة الكبرى الذي أقيم في دبي عام 1981 وشمل جولتين ، محققاً فوزاً مزدوجاً على متن سيارة بطل العالم «جيمس هنت» الأيقونية «هيسكيث 308» (Hesketh 308).

أثبت ويب تفوقه حيث انتزع صدارة الجولة الأولى متقدماً بأكثر من 18 ثانية على جوردن غروغر.

وتألق ويب في الجولة الثانية أيضا التي فاز بها بصعوبة، فيما حل غروغر ثانياً بفارق 5 ثوان.

وقال فيصل السهلاوي، مدير عام «دبي أوتودروم»: كان من الرائع أن نرى تاريخ رياضة سباق السيارات على حلبة «دبي أوتودروم» وفي أول سباق تاريخي للجائزة الكبرى.

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