هدير محركات «إكس كات» يرتفع في جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تبدأ اليوم إجراءات المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 12 زورقاً ستتنافس على الظفر بالمراكز الأولى والتتويج بلقب الموسم.

وبالتزامن، يتم إنزال الزوارق في شواطئ جميرا اليوم إيذاناً بتشغيل المحركات في مياه الخليج العربي من أجل اختبارها والتعرف على كورس ومسار السباق، حيث يصل طول لفة السباق الواحدة إلى 3.5 أميال بحرية، بينما ستكون مسافة اللفة الطويلة 4 أميال بحرية.

ورحب راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية، نائب رئيس اللجنة المنظمة بجميع المشاركين في الحدث العالمي الكبير والذي يعود إلى روزنامة فعاليات النادي بعد غياب عام واحد، حيث يواصل النادي دوره الريادي في تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية.

وقال المهيري إن كل الاستعدادات اكتملت لبدء المنافسات، حيث سيشد التنافس الجميع في بحر جميرا اعتباراً من يوم غدٍ الخميس وحتى عصر يوم السبت المقبل من خلال المراحل المختلفة، والتي تتضمن مراحل عدة. وأشار نائب رئيس اللجنة المنظمة إلى إن اختيار مكان السباق جاء وفق رؤية محددة في إظهار المناطق الجذابة والجميلة في إمارة دبي.

لذلك تم اختيار مكان ومقر الحدث في قلب جميرا في الواجهة المائية بالقرب من قناة دبي المائية وإلى جانب شاطئ الشروق، الذي يمثل إطلالة متفردة على أفق دبي وبرج خليفة، فيما سيتجول مسار السباق في المنطقة الواقعة بين جزر العالم وشواطئ جميرا على شواطئ الغروب ونسناس وكايت بيتش.

دعوة

ووجه المهيري الدعوة إلى الجمهور الكريم للحضور إلى موقع ومكان السباق من أجل متابعة الحدث على مدار الأيام الثلاثة المقبلة والاستمتاع بالمنافسات والأجواء المثيرة، وكذلك تقديم الدعم اللازم إلى سفراء رياضة الإمارات من الفرق والمتسابقين في زوارق فيكتوري 7 وشرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5.

ويحفل برنامج جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- بالعديد من الفعاليات منذ اليوم الذي يشهد عملية التسجيل والتجارب الحرة ثم انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين المشاركين.

وتتجه الأنظار يوم غدٍ إلى مسار السباق عند الساعة الحادية عشرة صباحاً مع إجراء محاولات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الأول والمقرر بعد غدٍ، بينما تستعد الزوارق لجولة هي الأول من نوعها في مياه قناة دبي المائية ضمن المسيرة الخاصة والتي تبدأ في الثالثة والنصف.

وستدق ساعة الحقيقة مع انطلاق السباق الأول والذي تحدد له الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، فيما سترتفع وتيرة التنافس يوم السبت بإقامة سباق الزمن الثاني عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً لتحديد المنطلقين في السباق الثاني.

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