1000 متسابق في «تل مرعب 2022»

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

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شهد الموقع الإلكتروني لمهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2022 وصول أعداد المتسابقين في فئات المهرجان المتنوعة إلى أكثر من 1000 متسابق في رقم قوي يسجله موقع النادي قبل انطلاق المنافسة بأقل من عشرة أيام، وفي تفاعل كبير مع المهرجان المرتقب، والذي من المتوقع أن يكون النسخة الأفضل.

ووضع نادي ليوا الرياضي اللمسات الأخيرة من أجل إقامة المهرجان، والذي سينطلق في نسخته الجديدة في السادس عشر من ديسمبر الجاري وحتى الحادي والثلاثين منه في أكبر تظاهرة ومهرجان يقام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للسيارات المعدلة والدراجات والعديد من الرياضات التراثية المتنوعة في كل الفئات الشبابية.

واكتملت إعدادات النادي من أجل مسار الاستعراض الحر للسيارات الذي سينطلق في أول يومين من أيام المهرجان.

تحضيرات

من جهته، أكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي على جاهزية المنطقة المخصصة للتخييم من أجل العائلات، والتي ستكون مخصصة لهذه الفئة فقط، حيث أوضح أنه حرصاً من إدارة النادي على توفير كل سبل الراحة للعائلات التي ستحضر لمتابعة فعاليات المهرجان، فإنه قد تم تخصيص عدد كبير من المخيمات لهذه العائلات، لا سيما وأن حجوزات الفنادق ستكون مكتملة خلال هذه الفترة، وقال القبيسي:

نعلم تماماً خصوصية المجتمع الإماراتي، ولذلك فإننا قد وفرنا العديد من المخيمات من أجل الأسر والعوائل التي ستحضر من أجل متابعة فعاليات المهرجان، والاستمتاع بكل الفعاليات المصاحبة له أيضاً.

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