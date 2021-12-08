«أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف في «ياس لينكس»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي وورلد إقامة النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس أول مرة في تاريخ البطولة التي انطلقت في عام 2006.

وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء بياس لينكس بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات وتوم فيليبس رئيس الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط لجولة دي بي وورلد.

وتقام البطولة في الفترة من 20 إلى 23 يناير ضمن أولى محطات بطولات سلسلة رولكس، إذ يعد ملعب ياس لينكس وجهة جديدة للبطولة التي استقطبت على مدار سنوات طويلة نخبة نجوم رياضة الغولف في العالم إلى أبوظبي.

وسدد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف وعبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات الضربة الافتتاحية بعد أن تم الكشف عن الملعب رسمياً في جزيرة ياس.

كما أعلن منظمو البطولة عن إتاحة الفرصة أمام الجماهير العاشقة والمحبة لرياضة الغولف لحضور البطولة مجاناً، وذلك في الأيام الأربعة لمشاهدة المنافسة بين الأبطال مثل روري ماكلروي، حامل أربعة ألقاب في بطولات الغولف الكبرى، وكولين موريكاوا الفائز أخيراً بلقب جولة دي بي وورلد.

تجربة متميزة

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يُسعدنا تنظيم البطولة في ملعب ياس لينكس، ونتطلع لتقديم نسخة استثنائية مبهرة تضاعف نجاحات السنوات الماضية عبر مجموعة متميزة من المبادرات ومن بينها تقديم تذاكر مجانية لمحبي الغولف».

وأضاف: «نحرص على تقديم تجربة متميزة للنجوم المشاركين، معرباً عن فخره بمشاهدة نخبة نجوم العالم ومشاركتهم في الحدث الاستثنائي بجزيرة ياس، إحدى الوجهات الترفيهية الرائدة في العالم».

وقال عبدالفتاح شرف: «باستضافة البطولة في ملعب ياس لينكس، فإنه يسعدنا الاحتفاء بإنجازٍ بارزٍ آخر ضمن مسيرتنا نحو دعم الرؤى والأفكار الجديدة في دولة الإمارات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز