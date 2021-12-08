شراكة بين اتحاد الدراجات و«سايكل كراج»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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عقد اتحاد الدراجات اتفاقية شراكة مع شركة «سايكل كراج» لعمل خصومات لدى المسجلين في كشوفات الاتحاد عند إبراز بطاقة التسجيل، وهي الاتفاقية الأولى من نوعها للاتحاد مع الشركات المتخصصة في صيانة وإصلاح وبيع الدراجات الهوائية، من أجل توفير خصومات خاصة لكل منتسبي اتحاد الدراجات .

حضر توقيع الاتفاقية ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، ومحمد عوض المدير العام للشركة، وتوجه الدوخي بالشكر إلى الشركة لحرصها على التواجد مع اتحاد الدراجات وتقديم خدمات لمنتسبي اللعبة، وهو ما يزيد من إقبال الدراجين على ممارسة الرياضة.

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