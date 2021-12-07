«شباب الإمارات البارالمبي» يعود بـ 12 ميدالية

المصدر: المنامة- دبي الرياضي

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تعود مساء اليوم «الأربعاء» بعثة منتخب شباب الإمارات البارالمبي، عبر مطار دبي حيث تُقام مراسم استقبال للأبطال بعد تحقيقهم 12 ميدالية ملونة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب بالبحرين، بواقع 4 ذهبية، 5 فضية، 3 برونزية.

وتحققت الميداليات الإماراتية في رياضات ألعاب القوى «الكراسي المتحركة ودفع الجلة»، ورفعات القوة، وقد سلم رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي في حفل الختام أوزبكستان علم الدورة المقبلة طشقند 2025

من جانبه أعرب الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس بعثة الإمارات المشاركة في الدورة رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، عن سعادته بالحصاد الذي حققه أبطال الإمارات في البطولة.

وقال: نثمن الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع في بعثة الإمارات من لاعبين وأطقم إدارية وطبية وفنية، وقد كان الجميع على قلب رجل واحد يعملون بجد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة التي جاءت قوية من أبطالنا.

وأردف بقوله: مردود أبنائنا كان رائعاً والعديد منهم يشارك في بطولة رسمية للمرة الأولى، وبعضهم لم يتجاوز عمره الرياضي بضعة أشهر، مما يؤكد قوة عزيمتهم وهمتهم وقد حققوا إنجازات رائعة جعلت فرحتنا، فرحتين باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وبميداليات بارالمبية الشباب، وسيظل هدفنا في الخمسين الجديدة بالإمارات هو العمل للشباب والبناء للمستقبل، ولدى أصحاب الهمم الطموح والرغبة والإصرار لمضاعفة إنجازاتهم التي حققوها في الخمسين الأولى من عمر الاتحاد، ونحن سعداء باختيار إمارة الشارقة لاستضافة دورة الألعاب البارالمبية لغرب آسيا 2024 لأن ذلك ترجمة للثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات.

من جانبه ثمن الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان المهيري، إنجاز أبطال الإمارات الشباب الذي حققوه في البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين، وقال: مصدر سعادتنا أن العديد من أبطالنا الشباب لم يشاركوا في بطولات رسمية من قبل، لذلك فإن حضورهم القوي في هذه البطولة يعزز من ثقتنا في المستقبل الذي سنعمل من أجله بكل قوة سعياً لمضاعفة الإنجازات.

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