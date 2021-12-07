102 محمل في سباق السلع الشراعي 43 قدماً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم إغلاق باب التسجيل لسباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي يقام غداً تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وذلك ضمن مهرجان السلع البحري الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج التراثية في أبوظبي.

ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتعين على المشاركين تسجيل شهادة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، وكذلك إظهار نتيجة فحص سلبية.

ووصل عدد المحامل المشاركة في السباق إلى 102 محمل شراعي، وهو رقم كبير يؤكد قيمة الحدث.

وأكد ماجد المهيري رئيس اللجنة المنظمة للسباق أن الرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تمنح السباق قيمة مضاعفة وأهمية كبيرة في ظل الدعم الكبير من سموه للرياضات البحرية التراثية، مشيراً إلى أن إقامة السباق ضمن السلع البحري يأتي في إطار نشر التراث البحري في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلن المهيري ثقته التامة في التزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة سواء تلك التي تخص الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا أو ما يخص النواحي والاشتراطات الفنية الخاصة بالقياسات.

وشدد المهيري على أنه لا يوجد أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لاسيما وأن سلامة المجتمع تأتي في المقام الأول، وهي الأهم لدى الجميع.

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