الحبسي «الرامي الذهبي» لأصحاب الهمم

المصدر: العين - وام

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توج الرامي محمد هاشل الحبسي، بطلاً لأصحاب الهمم في بطولة «الرامي الذهبي» لرماة الأطباق من الحفرة «التراب» التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية، وأقيمت منافساتها على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ضمن احتفالات اتحاد الإمارات للرماية بعيد الاتحاد «الخمسين».

وتعد البطولة هي الثانية في برنامج خطة نشاط اتحاد الإمارات للرماية للموسم الحالي، والتي تشمل الجنسين ولجميع الفئات العمرية وللأسوياء وأصحاب الهمم على حد سواء، علماً أن هذه البطولة تضمنت مسابقتين أقيمتا لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، والرماية من الأبراج «الاسكيت».

ونجح الحبسي، في تحقيق 103 أطباق، وهي أفضل نتيجة له، حيث أحرز عدداً أكبر بـ 6 أطباق من آخر بطولة شارك فيها، وتلاه زميله عيسى سالم الزيودي برصيد 101 طبق، أي بزيادة طبق واحد فقط عن البطولة الماضية، ونال كأس المركز الثاني والميدالية الفضية، أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب محمد الهاشمي برصيد 96 طبقاً، وتبعه في المركز الرابع الرامي سيف هلال الحميري برصيد 82 طبقاً، ثم سعيد المزروعي خامساً برصيد 77 طبقاً.

وعقب ختام البطولة قام الشيخ حشر بن خليفة آل مكتوم، والشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا، بتتويج أبطال أصحاب الهمم، كما تم تكريم حكام البطولة الذين شاركوا في تنظيم وإدارة المنافسات على مدار الأيام الثلاثة للبطولة.

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