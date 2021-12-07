شرطة أبوظبي تكرم الفائزين بدرع مدير قطاع شؤون القيادة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كرمت شرطة أبوظبي الفائزين ببطولة درع مدير قطاع شؤون القيادة، التي نظمتها اللجنة الرياضية بالقطاع، وتضمنت أنشطة الرماية والدراجات الهوائية والتجديف الثابت.

فاز بالمركز الأول في بطولة الدراجات الهوائية، فريق مركز نظم المعلومات والاتصالات، وحازت مديرية الشؤون القانونية المركز الثاني، وحصلت إدارة المعلومات الأمنية على المركز الثالث، وتوج الفائزين العميد الدكتور جمال محمد النقبي نائب مدير مديرية الشؤون القانونية، والعقيد أحمد حمدان الكعبي مدير إدارة التفتيش والانضباط، والمقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني.

وأشاد العميد الدكتور جمال محمد النقبي، باهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز المشاركين على ممارسة الأنشطة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه البطولات لتطوير مستويات اللاعبين واكتشاف القدرات الجيدة، وثمن توجيهات القيادات الشرطية في رعاية ودعم المنظومة الرياضية، وتوفير الإمكانات كافة لتحقيق الإنجازات الرياضية والمراكز المتقدمة مهنئاً الفرق الفائزة في البطولة.

وحصل على المركز الأول بفئة أربعين عاماً وما فوق المقدم سعيد عبدالله الرشيدي من مركز نظم المعلومات والاتصالات، وحاز النقيب محمد سعيد آل علي من مديرية الشؤون القانونية، المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث المقدم عبدالله سالم المهري من مركز نظم المعلومات والاتصالات، وفي فئة أربعين عاماً وأقل، حصل على المركز الأول النقيب خليفة عبدالله الحمادي من مديرية الشؤون القانونية، وفي المركز الثاني جاء المدني سلطان عبدالله الحمادي من مركز نظم المعلومات والاتصالات، وحل الملازم الأول محمد عبيد الزعابي من إدارة المعلومات الأمنية ثالثاً.

وفي مسابقة الرماية، انتزعت إدارة المعلومات الأمنية الميدالية الذهبية، وكانت الفضية من نصيب إدارة التفتيش والانضباط، والبرونزية لمديرية الشؤون القانونية.

وتوج الفائزين المقدم سعيد علي العصرني رئيس قسم المخالفات المسلكية، والمقدم هزاع محمد سليم رفيع رئيس قسم التوثيق الإعلامي بإدارة الإعلام الأمني.

في مسابقة التجديف الثابت، فازت إدارة المعلومات الأمنية بالمركز الأول للرجال، وإدارة الإعلام الأمني بالمركز الثاني، وإدارة التفتيش والانضباط بالمركز الثالث، وفي فئة السيدات حصلت مديرية الشؤون القانونية على المركز الأول، وحصل مكتب مدير القطاع على المركز الثاني وحاز مركز نظم المعلومات والاتصالات المركز الثالث.

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