«مرسى ياس» تكمل الاستعدادات لاستضافة ختام موسم الفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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مع اقتراب موعد سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي الذي يختتم موسم سباقات الفورمولا 1، تزداد وتيرة النشاط في حلبة مرسى ياس، حيث تستعد أيقونة حلبات الفورمولا1 لاستقبال 60 ألفاً من مشجعي رياضة سباق السيارات، وتبلغ نسبة الزوار القادمين من خارج الدولة 55%، بالإضافة إلى المئات من أعضاء الفرق والضيوف من كبار الشخصيات وكبار المشاهير، والإعلاميين، وطبعًا أفضل سائقي رياضة سباق السيارات في العالم.

وللتأكد من الجاهزية الكاملة قبيل انطلاق السباق المرتقب، تعمل فرق أعمال التنظيف والبستنة والطلاء والتقنيين بأقصى طاقتها في مختلف أرجاء الحلبة والمدرجات والمناطق المحيطة لتكون على أتم استعداد في الموعد المحدد.

واحتفاءً بعام الخمسين، تتزين حلبة مرسى ياس بمجموعة من اللوحات الجدارية التي رسمت بأيدي فنانين إماراتيين استعدادًا لعطلة أسبوع السباق.

وقبل الانطلاق، سيتولى فريق كامل من عمال التنظيف مهمة إزالة آثار الغبار من المدرجات الرائعة التي تتميز بها الحلبة. ويتولى طاقم التنظيف المزود بمضخات عالية الضغط عملية إزالة الغبار من 228 مظلة في مختلف أرجاء الحلبة، في مهمة تتطلب 6920 ساعة عمل لإتمامها، لتبدو الحلبة بكافة أرجائها بأبهى طلة وأروع منظر استعدادًا لوصول المتفرجين.

مساحات خضراء

وبعيدًا عن مسار الحلبة والمدرجات، فقد حظيت المساحات الخضراء التي تمتد على 88.4 فداناً باهتمام خاص، حيث تولت فرق البستنة والمزارعون زراعة 2.52 فدان من الزهور الموسمية ونباتات الزينة.

وبينما يتم تنفيذ أعمال التحضير الهائلة وعمليات التنظيف المرافقة لها قبل بدء عطلة أسبوع سباق الفورمولا 1، تتواصل الأعمال اللوجستية الهائلة وتنفيذ المهام المطلوبة لتنظيم الحدث المرتقب في عالم سباقات السيارات.

ومع اكتمال الاستعدادات واقتراب انتهاء كافة الأعمال، يحين موعد وصول الفرق العشرة إلى أبوظبي. ويستعد المئات من أعضاء الفرق والمسؤولين للحضور من المملكة العربية السعودية الشقيقة التي استضافت الجولة السابقة، للوصول إلى عاصمة دولة الإمارات ضمن أساطيل الطائرات والسفن والشاحنات، والتي ستكون جميعها محملة بالتجهيزات الضرورية التي تساهم في استمرار الإثارة والتشويق على حلبات السباق في العالم.

وبعد مرور 21 جولة من موسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2021، يحسم السباق الختامي الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس في أبوظبي لقب البطولة في هذا الموسم.

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