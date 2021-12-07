مواجهات قوية لأبطال الإمارات في عالمية المواي تاي

المصدر: بانكوك- وام

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يشارك منتخب الإمارات في بطولة العالم للمواي تاي التي تستمر منافساتها في العاصمة التايلاندية بانكوك حتى 11 ديسمبر الجاري، بمشاركة 900 لاعب من 95 دولة.

حضر افتتاح البطولة الدكتور ساتشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي، وستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي وطارق المهيري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي ورؤساء الوفود وضيوف البطولة وقد أدى قسم البطولة نيابة عن اللاعبين، لاعبنا الصاعد محمد طارق المهيري، فيما تضم بعثة منتخبنا 21 لاعباً في مختلف الأوزان.

وضعت قرعة البطولة، لاعبي منتخبنا في مواجهات قوية في أدوارها المختلفة حيث يواجه حارب البلوشي اللاعب الليبي فهد زلتني ويواجه محمد بلال اللاعب مادي كوان، ويقابل عزيز الحمادي اللاعب الهولندي فين دي جونغ في الدور نصف النهائي ويواجه محمد الشعري التايلاندي بولي سانجداو في الدور النهائي، ويقابل راكان أبو يوسف اللاعب الروسي لاروسلاف سيلفانوف، وذلك ضمن الفئات العمرية تحت 11 سنة.

أما في فئة 12 و 13 سنة وضعت القرعة حمدان المنصوري مع اللاعب سيزر ديهيزا من مولدوفا، وبشار الصوالحة مع اللاعب محمد عيسى من المملكة المتحدة، ويلتقي جسار الصوالحة مع اللاعب أنطون اورتيغا من البارغواي في الدور نصف النهائي.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة محمد عادل للاعب الماليزي محمد أحمد في دور الـ 16 تحت 23 سنة، ومحمد سعيد مع الماليزي محمد آفاق.

كانت مباريات الدور التمهيدي يوم أمس قد شهدت فوز لاعب منتخبنا الياس حبيب على الإسباني رافاييل ايدي، ليتأهل لدور الـ 16، كما فاز عماد يوسف على الهندي شارما اجاي في دور الـ 16 بالضربة القاضية الفنية ليتأهل لدور الثمانية، وفاز أيضاً محمد طارق المهيري على اللاعب الليبي عبد الملك بالانسحاب ليتأهل للدور نصف النهائي.

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