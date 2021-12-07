«كأس الخمسين» للطائرة في يناير

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الجديد، أندية الدولة المشاركة في الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، بمقترح تنظيم بطولة تنشيطية خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير 2022، بمسمى «كأس الخمسين».

وأوضح الاتحاد أن إقامة البطولة خلال تلك الفترة، لظروف توقف الدوري، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني الأول للطائرة في الدورة الثالثة للألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون الخليجي، والمقررة في الكويت.

وشدد الاتحاد على الأندية، بضرورة الرد على المقترح بالموافقة أو بالرفض في موعد أقصاه الثانية عشرة ظهر اليوم، حتى يتمكن الاتحاد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لإقامة البطولة التنشيطية.

وأرفق الاتحاد في خطابه، نظام البطولة المقترح، لتقام حال مشاركة أقل من 6 أندية، لتقام بنظام دوري من دور واحد، بينما تقام بنظام المجموعتين حال مشاركة 6 أندية أو أكثر، وتضمن الخطاب لوائح المشاركة في البطولة، وقيد اللاعبين، وطريقة احتساب النقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز