اتحاد الطائرة يعتمد 3 نواب للرئيس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الجديد، في اجتماعه الأول، برئاسة عبد الله الدرمكي، وبحضور جميع الأعضاء، اختيار ثلاثة نواب لرئيس الاتحاد، في توزيع الحقائب الإدارية لأعضاء المجلس في الدورة الجديدة 2020 - 2024.

وتم اختيار النواب الثلاثة من أعضاء المجلس، وهم أسامة قرقاش نائب أول لرئيس الاتحاد رئيس لجنة تنمية الموارد المالية والتسويق، والدكتور باسم النقبي نائب رئيس الاتحاد للتمثيل الخارجي رئيس لجنة الكرة الشاطئية، وجمال المطروشي نائب رئيس الاتحاد للتمثيل الداخلي.

كما تقرر أن يتولى عبد العزيز السلمان منصب الأمين العام رئيس لجنة الأحداث الرياضية، وعوض المنصوري منصب المدير المالي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ومنصور الكتبي، منصب الأمين العام المساعد.

بينما تم اختيار الحكم الدولي علي سالم المانع رئيساً للجنة الحكام، ونورا الحمر رئيساً للجنة الكرة الطائرة النسائية والمدرسية، وعبد الله الدحيل رئيساً اللجنة الفنية، وعلي مصبح بن تميم رئيساً للجنة الإعلامية.

وحضر الاجتماع الأول للمجلس، عمر عبد الرحمن آل علي مدير الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.

أجواء إيجابية

وثمن عبد الله الدرمكي، الأجواء الإيجابية للاجتماع الأول للمجلس الجديد، والتي أسهمت في سلاسة توزيع حقائب المهام على جميع الأعضاء كلاً حسب الاختصاص والخبرات السابقة والمعرفة الشخصية، وأكد حرص الاتحاد على توزيع حقائب المهام على جميع الأعضاء، حسب المصلحة العامة، وبما يخدم أهداف عمل مجلس الإدارة خلال الدورة الحالية.

وشرح فكرة اعتماد ثلاثة نواب لرئيس الاتحاد، كخطوة غير مسبوقة على صعيد كل الاتحادات، قائلاً: اعتمدنا في توزيع المناصب على الأعضاء، وفق النظام الأساسي للاتحاد، والمواد المضمنة في دليل الحوكمة، وتطويعها بما يخدم مصلحة الاتحاد، ودليل الحوكمة يمنح رئيس الاتحاد التفويض والصلاحية باختيار نائب للرئيس أو أكثر حسب ما تقتضي المصلحة العامة في تسيير أعمال ومهام الاتحاد.

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