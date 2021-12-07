12 ميدالية للإمارات في «الآسيوية البارالمبية للشباب»

المصدر: المنامة - البيان

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اختتم منتخب الإمارات مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب التي استضافتها مملكة البحرين الشقيقة من 2 - 6 ديسمبر الجاري بحصيلة 12 ميدالية ملونة، بعد تحقيق اللاعبة عائشة حسن المطيوعي الميدالية الفضية ضمن مسابقة رفعات القوة.

وتوزعت الميداليات الـ 12 إلى 4 ذهبية، و5 فضية، و3 برونزية، حيث حقق الفتى الذهبي أحمد جاسم نواد «3 ميداليات ذهبية»، ومحمد الشحي «ذهبية وفضيتين وبرونزية»، وعبدالعزيز الكندي «فضية وبرونزيتين»، ومحمد البلوشي «فضية دفع الجلة»، وعائشة المطيوعي «فضية رفعات القوة».

وأعربت المطيوعي عن سعادتها بفوزها بالفضية في مشاركتها الأولى، مؤكدة عزمها على مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات.

من جانبه أعرب ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم عن رضاهم عما حققه أبطال الإمارات، مؤكداً المكاسب العديدة التي تحققت. وقال: بعض لاعبينا لم يشاركوا في بطولات رسمية ، بل وبعضهم لا يتجاوز عمره التدريبي 6 أشهر وقد نافسوا وظهروا بشكل مشرف وحققوا إنجازات جيدة على مستوى الميداليات .

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