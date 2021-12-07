دبي تحتضن عرس ختام مونديال «إكس كات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بداية من يوم الخميس وحتى يوم السبت المقبلين فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021 .

والتي تجمع النخبة من أبطال الرياضة العالميين في تحد على انتزاع اللقب العالمي الكبير.

وتأتي المناسبة الرياضية المرتقبة لتؤكد دور دبي الرائد في تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية البحرية وذلك كمسك ختام لجميع المنافسات العالمية في أجندة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي ام- وبطولات رياضة الزوارق السريعة بمختلف فئاتها حيث ارتبط نادي دبي بتنظيم البطولات العالمية منذ عام 1992.

وتعود بطولة العالم للزوارق السريعة -أكس كات- إلى روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية «دبي البحري» في الموسم الرياضي الحالي 2021-2022 بعد غياب عام بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا وعطلت جميع المسابقات.

حيث استضاف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ديسمبر 2019 الجولة الختامية من البطولة العالمية والتي شهدت تتويج الزورق الأسترالي مارتيميو 12 باللقب الكبير.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إطار جهوده لإنجاح الحدث عن تشكيل اللجنة المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة وراشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية في النادي، نائباً لرئيس اللجنة المنظمة.

وتضم اللجنة المنظمة في عضويتها كلاً من جمال زعل بن كريشان وعيسى محمد الحاج ناصر عضوي مجلس الإدارة إضافة إلى كل من محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي ومحمد سيف المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة.

جاهزية

وقال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة للحدث: يسعدنا استضافة النادي للحدث الرياضي العالمي الكبير.

والذي درج النادي على تنظيمه كل عام منذ انطلاقة البطولة بحلتها العالمية عام 2010 استمراراً والتزاماً بدوره ورعايته لتأسيسها في المراحل الأولى ومن ثم إطلاقها نحو العالمية حيث خرج الحدث إلى العالم من شواطئ الإمارات ليصبح من أهم وأكثر الفعاليات نمواً وازدهاراً، حيث رافق تلك المسيرة نجاحات فائقة لفريق الفيكتوري.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن النادي بدأ خطوات التحضير والاستعداد لتنظيم الحدث مبكراً وذلك من إنجاحه والمحافظة على الصورة التنظيمية المتميزة استمراراً لعطاء النادي الطويل .

حيث احتضنت دانة الدنيا دبي بطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- منذ عام 1992 ولم تغب بعدها عن المشهد العالمي لتكون محط الأنظار ومسك الختام للفعاليات في نهاية كل عام إضافة إلى زوارق اكس كات التي ولدت في الإمارات.

ووجه رئيس اللجنة المنظمة للحدث الشكر والتقدير والثناء إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف مع النادي وتسهم دائماً في إنجاح كافة الفعاليات ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل «قيادة السرب الرابع» ومؤسسة دبي للإعلام وبلدية دبي ومراس القابضة والإدارة العامة للدفاع المدني.

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