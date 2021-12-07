انطلاق دورة مدربي اللياقة البدنية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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انطلقت، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، فعاليات دورة مدربي اللياقة البدنية للمستوى الأول، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة 18 مدرباً من مختلف أندية الدولة، شهد افتتاح الدورة حمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، وراشد عامر مدير إدارة الشؤون الفنية والمنتخبات الوطنية بالاتحاد.

وتشتمل محاور الدورة التي تستمر لمدة أسبوع على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بملاعب الاتحاد، يتم خلالها التركيز على كيفية وضع برامج تدريبات اللياقة البدنية وفق متطلبات تحضيرات الفريق «قبل وأثناء وبعد الموسم الرياضي»، وأهمية تطوير البرامج التدريبية المتعلقة باللياقة البدنية للاعبين، وكيفية عودة اللاعب بصورة تدريجية للتدريبات البدنية بعد عملية الاستشفاء من الإصابة.

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