8 ألقاب لمبارزي الدولة في «إم كي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تألق المبارزون الإماراتيون، من مختلف الفئات العمرية، في بطولة «إم كي الدولية للمبارزة» لسلاح الإيبيه، التي استضافها مجمع حمدان الرياضي، ونظمتها أكاديمية إم كيه للمبارزة، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للمبارزة، وشارك فيها أكثر من 100 مشارك، من بينهم أبطال أولمبيون من حملة ميداليات أولمبياد طوكيو.

في فئة الناشئين أولاد فاز الإماراتي سيف أحمد من نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني السعودي حسن عابد من نادي النهدة، وحل في المركز الثالث كل من الروماني أندريه بورجيلة نادي ستيوه بوخارست، والإماراتي صالح البلوشي من نادي الشارقة الرياضي، وفي فئة الفتيات الناشئات فازت الإستونية لويزا نوفوسجولوفا من نادي لو جلايف الرياضي بالمركز الأول، تلتها الإماراتية زينب الحوسني من نادي سيدات الشارقة، وحلت زميلتاها في النادي كل من شيخة الزعابي، وحبيبة مصطفى في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين تحت 15 سنة للأولاد، فاز السعودي حسن عابد بالمركز الأول، تلاه الهندي أنفيث يالامانشيلي من أكاديمية إم كيه للمبارزة في المركز الثاني، وحل الإماراتيان مازن الماهي.

وعلي هنايديق من نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثالث، وفي فئة الفتيات تحت 15 سنة فازت البريطانية ستيفي دي لا أو في المركز الأول، تلتها المصرية آيتن محمد من نادي بني ياس للمبارزة في المركز الثاني، وحلت كل من الأمريكية أنستازي كومارو من أكاديمية إم كيه للمبارزة والسعودية لامار حازم أرسلان من أكاديمية الدمام للمبارزة في المركز الثالث.

الفئة المفتوحة

وفي الفئة المفتوحة للرجال فاز الكازخستاني الأمير علي مازهانوف بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني الأوكراني إيغور ريزلين المصنف الثالث على مستوى العالم.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات فازت في المركز الأول الإستونية كاترينا ليهيس المصنفة خامسة على العالم ، تلتها في المركز الثاني الرومانية آنا ماريا بوبسيكو المصنفة ثانية على مستوى العالم.

صدارة

وتصدرت دولة إستونيا رصيد الميداليات في البطولة حيث حصدت 3 ميداليات من بينها ذهبيتان وميدالية برونزية، وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة برصيد 8 ميداليات من بينها ميدالية ذهبية واحدة وأخرى فضية و6 ميداليات برونزية، وحلت السعودية في المركز الثالث برصيد 3 ميداليات منها واحدة ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية.

50

يستضيف مجمع حمدان الرياضي أكثر من 50 فعالية سنوياً، من بينها 20 بطولة دولية، ويعد مقراً لأكثر من 20 أكاديمية، من بينها أكاديمية إم كيه للمبارزة المنظمة للبطولة، كما أن المجمع جاهز لاستضافة 15 رياضة أولمبية متنوعة، ما بين سباحة وسلة وكاراتيه وملاكمة ومبارزة وريشة طائرة، وغيرها من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

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