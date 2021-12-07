«دولي السباحة» يستعرض معالم أبوظبي السياحية

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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نشر الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» تقريراً عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته في حسابات التواصل الاجتماعي، حول العاصمة أبوظبي، التي تستضيف بطولة العالم للسباحة داخل الأحواض القصيرة «25 متراً» خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري.

معتبراً أن المدينة ليست مجرد موقع لمنافسات السباحة خلال المونديال، ولكنها وجهة رائعة تقدم الكثير من المتعة والإثارة من خلال عدد من الأماكن التي تستحق الزيارة، وسلط الضوء على 5 مواقع مرفقاً صورها والمميزات التي يمكن أن يحصل عليها الزائر خلال زيارتها.

وتصدر التقرير «مسجد الشيخ زايد الكبير»، حيث وصف «فينا»، المسجد بالتحفة المعمارية، ذات التفاصيل الاستثنائية للغاية، وأنه يحمل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأكبر سجادة صلاة منسوجة يدوياً ويمكن لهذا المسجد أن يستقبل ما يصل إلى 55 ألف مصلٍ وزائر يومياً.

وجهة مثيرة

كما استعرض التقرير جزيرة ياس، واصفاً إياها بالوجهة المثيرة التي تقدم كل شيء للجميع، فهناك متنزه ترفيهي بطابع السيارات مخصص لكل ما يتعلق بفيراري، إلى جانب ياس ووتروورلد، الحديقة المائية الضخمة، إلى جانب المتنزهات الترفيهية الأخرى مثل عالم وارنر براذرز أبوظبي، وهي أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وبالطبع تأتي في الصدارة حلبة مرسى ياس الأكثر حداثة، والتي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا السنوي في أبوظبي.

كما أبرز التقرير نادي ياس لينكس للغولف، ذي المساحات الخضراء الهادئة ومزارع القرم الرقيقة، وتم تصميم الملعب من قبل مهندس ملاعب الغولف المشهور عالميًا كايل فيليبس، وتم الحفاظ عليه بما يتماشى مع الروابط التقليدية للغولف المرتبطة بشكل شائع بالمدن الساحلية.

كما استعرض التقرير قصر الحصن، الذي يُعد أحد أقدم المعالم وأهمها في العاصمة الإماراتية، وزيارته أمر لا بد منه لمن يرغبون معرفة المزيد عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والهندسة المعمارية وثقافتها.

إعجاب

واختتم التقرير باستعراض الكورنيش، الذي يثير الإعجاب ويمتد ثمانية كيلومترات من الواجهة البحرية وهو أفضل مكان في الإمارة للاستمتاع بالشمس الممتعة للأسرة، وتنقسم منطقة شاطئ الكورنيش إلى ثلاثة أقسام، عائلات وأفراد وشاطئ عام، ويوفر مياه نظيفة ومعدات لعب للأطفال، ودراجات وعربات للتأجير، وحديقة مائية قابلة للنفخ «أكوا فن» والعديد من المطاعم التي بها مجموعة متنوعة من المأكولات، وشرح التقرير كيفية تشابك مسارات الدراجات المخصصة داخل وخارج حدائق الكورنيش الجميلة ذات المناظر الطبيعية على طول الكورنيش، مما يجعل الأمر يستحق استئجار دراجة لاستكشاف الشاطئ الشمالي الغربي للمدينة كاملاً على عجلتين وسط أجواء رائعة وطقس هو الأجمل في العالم خلال هذه الفترة وتحديداً التي تستضيف فيها أبوظبي مونديال السباحة.

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