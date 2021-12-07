«تسونامي الهواة» 5 مدربين «آوت» في 9 جولات

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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ما زال «تسونامي» إقالات المدربين مستمراً في دوري «الهواة»، ووصل إلى 5 مدربين في 9 جولات، أصبحوا خارج الصورة، وهو رقم غير مسبوق، وجاء قبل 5 جولات من ختام الدور الأول للدوري، ويبدو في الأفق أن موجة الإقالات في طريقها إلى مدربي مسافي «5 نقاط» وسيتي صاحب النقطة والمركز الأخير في دوري الدرجة الأولى. ويعد مدرب التعاون المواطن عارف شلنك آخر الضحايا، بعد استغناء النادي عنه بعد الجولة الماضية بالدوري، مؤكداً أنه سيعلن عن بديله خلال الساعات المقبلة.

وكانت موجة الإقالات بدأت مبكراً في الجزيرة الحمراء بالاستغناء عن المدرب علي الوصلة بسبب تراجع النتائج وتم الاستعانة بمواطنه معتز عبد الله، وأقالت إدارة حتا سليمان البلوشي واستعانت بمدرب المراحل السنية الجزائري فؤاد بومضل، فيما أسندت إدارة غلف أف سي المهمة للمغربي أحمد المجاهد خلفاً للمصري مصطفى عبد الستار، بينما عاد الرمس إلى مدربه السابق سالم البوت وعين بديلاً لجاسم الطنيجي.

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