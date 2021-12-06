مشاركة بناء الأجسام بأسبوع رأس الخيمة الرياضي

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام مشاركته في فعاليات أسبوع رأس الخيمة الرياضي، من خلال إقامة بطولة مفتوحة لبناء الأجسام والفيزيك خلال الفترة من 11-18 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي ضم الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، ووفد الاتحاد ممثلاً في فيصل أحمد الغيص الزعابي عضو مجلس الإدارة، والدكتور عبد الرحمن النقبي مدير الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، ورئيس اللجنة المنظمة محمد عبد الله النعيمي، وعضو اللجنة الفنية سعيد جمعة الماس، وذلك لدعم نجاح الأسبوع الرياضي ومشاركة لاعبي بناء الأجسام بتنظيم بطولة تضم 23 فئة.

تضافر الجهود

أوضح فيصل الزعابي أن توجيهات رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي تتضمن تقديم أفضل الجهود المتاحة، لنجاح المشاركة في جميع البطولات، لذلك سيقدم فريق العمل الدعم المتاح في الأسبوع الرياضي، وقدم شكره للدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة واللجنة المنظمة للتعاون المشترك بينهما.

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