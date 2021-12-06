3 مصنفين في مبادلة العالمية للتنس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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يترقب عشّاق التنس في أبوظبي، انطلاق منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس بدورتها الـ13، حيث تجمع البطولة ألمع نجوم الرياضة على أرض مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 16 حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويُشارك في دورة هذا العام ثلاثة من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً في فئة الرجال، واثنتان من أبرز لاعبات فئة السيدات، إذ يعود البطل العالمي رافاييل نادال، المصنّف السادس عالمياً، للمشاركة في البطولة، ويتطلع للفوز بلقبه السادس فيها، بينما يسعى دومينيك ثيم، المصنف الخامس عشر عالمياً، إلى تحقيق عودةٍ مميزة إلى عالم الرياضة، عندما يواجه البطل أندي موراي، الفائز بثلاثة ألقاب جراند سلام، ويسجل البطل كاسبر رود، الثامن عالمياً، والأكثر تتويجاً بألقاب سلسلة بطولات رابطة محترفي التنس لهذا الموسم، حضوره الأول في البطولة إلى جانب النجم دينيس شابوفالوف، الذي بلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون لعام 2021، ويشهد اليوم الثاني للبطولة حضور النجم آندريه روبليف، الخامس عالمياً، حيث ينضم إلى نادال في مواجهة الفائزين بمنافسات اليوم الأول.

وتشهد منافسات فئة النساء، مباراة من العيار الثقيل بين إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، التي شقّت طريقها بسرعة نحو مجد التتويج بإحدى بطولات الجراند سلام هذا العام، واللاعبة بيليندا بنشيتش، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، وتمثل المباراة التي تنطلق في ختام فعاليات اليوم الأول، إعادة لمواجهة النجمتين في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

تنطلق منافسات البطولة بطاقة استيعابية كاملة بالتوازي مع تخفيف القيود الصحية في أبوظبي، وانسجاماً مع البروتوكولات الحالية، يتم الالتزام بتدابير الصحة والسلامة داخل الملعب وفي جميع أنحاء قرية التنس لضمان صحة وسلامة الجمهور واللاعبين وفريق العمل، بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامات وانتشار محطات التعقيم في أنحاء المكان، مما يتيح لعشاق اللعبة متابعة فعاليات البطولة المشوقة ضمن بيئة آمنة. ويساهم الحضور الجماهيري الكبير في توفير أجواء استثنائية في ملعب المركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، مما يوفر فرصة لا تفوت للاستمتاع بثلاثة أيام مع أفضل التجارب في عالم الرياضة.

استعراض

تشهد بطولة مبادلة العالمية للتنس حضور ستيفان بوجيتش، لاعب التنس الشهير بأدائه الاستعراضي المتميز، والذي يحظى بمتابعةٍ واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيبهر الحضور بعروضه التفاعلية ومهاراته الفريدة طيلة أيام البطولة الثلاثة في الملعب الرئيسي.

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