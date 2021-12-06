مشاركة مميزة في مهرجان مدارس أبوظبي للسباحة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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شهد مهرجان أبطال مدارس أبوظبي للسباحة، بالمركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد مشاركة طلابية مميزة في مسابقات المهرجان، الذي أقيم بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة تنمية المجتمع.

ويأتي الحدث قبل بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً»، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 16-21 ديسمبر الجاري في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وشهدت البطولة المخصصة للمسافات القصيرة (25 متراً) والمخصصة للفئة العمرية من 11 – 18 سنة 4 منافسات لمسابقات الصدر والفراشة والظهر والسباحة الحرة، وحقق الطالب أحمد محمد المرزوقي (16 سنة) أفضل لاعب في فئته العمرية في منافسات 25 متراً فراشة، كما حقق الطالب محمد راشد الحمادي (16 سنة) أفضل لاعب في فئته العمرية في منافسات الصدر، بينما نال الطالب أيهم رامي محمد ( 11 سنة) لقب أفضل لاعب في سباق السباحة الحرة، وحقق الطالب بلال خالد مختار (17 سنة) لقب أفضل لاعب عن فئته العمرية في سباحة ظهر.

من جهته أعرب طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته بنجاح مهرجان أبطال مدارس أبوظبي للسباحة الأول، الذي أسهم في دعم مواهب الطلاب المشاركين، وذلك بالتزامن مع بطولة العالم التي ستستضيفها العاصمة أبوظبي خلال شهر ديسمبر الجاري.

أوضح الهاشمي أن المهرجان شكّل نقطة استعداد مهمة للطالبين أحمد المرزوقي ومحمد الحمادي اللذين سيوجدان في قائمة منتخب السباحة الإماراتي المشارك في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة 25 متراً، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع في البطولة العالمية المرتقبة.

وتعليقاً على فوزه، قال الطالب أحمد المرزوقي: سعيد جداً بالفوز وفخور بالمشاركة في مهرجان أبطال مدارس أبوظبي للسباحة، وتحقيقي لأفضل سباح عن فئتي العمرية، كانت تجربة رائعة أن أشارك في مسابقة تنافسية بهذا المستوى، ما سيشجعني على متابعة حلمي لا سيما أن المهرجان يعد أفضل استعداد لمشاركتي في بطولة العالم للسباحة فنياً.

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