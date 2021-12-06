المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن قطاع الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلاً في فرع دعم وتمكين أصحاب الهمم عن تشكيل منتخب شرطة أبوظبي لأصحاب الهمم، بالتنسيق مع مركز التربية الرياضية الشرطية، وذلك لتعزيز المهارات والقدرات الرياضية لأصحاب الهمم وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية، تزامناً مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم والذي يصادف الثالث من ديسمبر سنوياً.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية، اهتمام شرطة أبوظبي بهذه الفئة لافتاً إلى جهود فرع دعم وتمكين أصحاب الهمم من المنتسبين، بتهيئة البنية التحتية الموائمة لهم، والتي تسهم بدمجهم في بيئة العمل.

وأضاف في اليوم العالمي لأصحاب الهمم وبالمواءمة مع الإستراتيجية التخصصية لأصحاب الهمم التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قمنا بتحديد أولويات رئيسية تركز على التحفيز والتقدير والتمكين والتدريب، والمشاركات الرياضية لفئة أصحاب الهمم.

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وعقدت ورشة احتفاء بالمناسبة وأوضحت موزه القبيسي، مدير فرع المتقاعدين والمحاضرين بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن الورشة حضرها 62 موظفاً من أصحاب الهمم واستعرضت جهود شرطة أبوظبي في اعتماد محاضرين من موظفي أصحاب الهمم لتمكينهم، وتأهيلهم من خلال الاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في شرطة أبوظبي، واعتماد عدد منهم كمحاضرين.

وجرى تكريم أصحاب الهمم ممن يتولون المناصب القيادية في شرطة أبوظبي، والبالغ عددهم 6 منتسبين بمختلف القطاعات الشرطية، دعمًا وتشجيعًا لهم على دورهم في تنفيذ مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، كما تم الاستماع لملاحظاتهم وطلباتهم.

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