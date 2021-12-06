11 ميدالية للإمارات في «الآسيوية البارالمبية»

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

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رفع منتخب الإمارات حصاده في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، المقامة في البحرين إلى 11 ميدالية ملونة، بعد فوزه بـ 4 ميداليات جديدة، أمس، وحلق أحمد نواد بميداليته الذهبية الثالثة بالدورة، بفوزه بالمركز الأول لسباق الـ 200 متر للكراسي المتحركة، للفئة «تي 34» تحت 20 عاماً، وحقق محمد الشحي ذهبية سباق الكراسي المتحركة لمسافة 800 متر، للفئة «تي 54» تحت 17 عاماً، وفضية سباق الـ 200 متر، كما ظفر عبد العزيز الكندي ببرونزية الكراسي المتحركة لمسافة 200 متر، للفئة «تي 34» تحت 20 عاماً.

وكان منتخب الإمارات، حقق 7 ميداليات في أول يومين بلدورة، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و2 برونزية.وأعرب أحمد جاسم نواد، عن سعادته الكبيرة بتحقيقه ثلاثية الذهب لسباق الكراسي المتحركة، للمسافات 400 و100 و200 متر، مؤكداً عزمه على تحقيق المزيد، وقال أشكر القيادة الرشيدة على دعمها اللا محدود لنا، وسنبذل أقصى الجهود، من أجل تحقيق الإنجازات، ورفع راية الإمارات في منصات التتويج.

وهنأ الدكتور عبد الرزاق بني رشيد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس البعثة، دولة الإمارات، قيادة وشعباً، بعيد الاتحاد الخمسين، مثمناً جهود القيادة الرشيدة في استدامة دعم أصحاب الهمم، ما ساهم في تحقيق الأبطال الإنجازات الكبيرة، دولياً وإقليمياً وقارياً، وقال: تضاعفت فرحتنا في عيد الاتحاد الخمسين، بإنجاز أبنائنا، وجاءت مشاركة منتخبنا متنوعة، في 5 رياضات مختلفة، لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المواهب الشابة.

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