الفجيرة تنظم مونديال «إكس كات» 3 سنوات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أسند الاتحاد الدولي للرياضات البحرية تنظيم بطولة العالم للزوارق السريعة، «إكس كات» للسنوات الثلاث المقبلة من مارس 2022 وحتى 2024، إلى إمارة الفجيرة ممثلة بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وجاء توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الدولي والنادي البحري بمقر النادي، في أعقاب النجاح المبهر للنادي في تنظيم مونديال الزوارق السريعة واختتم أول من أمس بكاسر الأمواج بكورنيش الفجيرة. وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي أن الاتفاقية ثمرة تميز ونجاح النادي في تنظيم 3 جولات رئيسة من بطولة الزوارق السريعة في«إكس كات».

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