ماراثون زايد الخيري واحتفالات اليوبيل الذهبي تخطف الأضواء في نيويورك

المصدر: نيويورك - وام

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عاشت مدينة نيويورك يوماً تاريخياً في حب الإمارات خلال منافسات ماراثون زايد الخيري لمسافة 5 كم، الذي أقيم أول من أمس في حديقة «بروسبيكت بارك بمنطقة بروكلين»، وحظي بنجاح لافت بمشاركة الآلاف من المتسابقين ضمن فعاليات يوم الإمارات بمدينة نيويورك الذي تم تخصيصه بناءً على طلب من السيناتور كيفين توماس عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، من أجل مشاركة الإمارات احتفالاتها بعامها الخمسين واليوبيل الذهبي للتأسيس، ووجه الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا المنظمة للماراثون، الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب فكرة ماراثون زايد الخيري، والداعم الأول له منذ انطلاقه في عام 2001، ثم تحوله إلى العالمية في مدينة نيويورك ليقام بشكل سنوي فيها اعتباراً من عام 2005، وقال: نؤكد أن البذرة التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجال العمل الخيري من خلال هذا الماراثون أتت ثمارها، وساهمت في علاج الكثير من الحالات لمرضى الفشل الكلوي، ووفرت الدعم للكثير من الأبحاث التي أجرتها مؤسسة كيدني فاونديشن المتخصصة في علاج وأبحاث مرضى الكلى.

نتائج

وأسفرت منافسات الماراثون الخيري عن فوز جون كامبين بلقب الرجال، وجاء أندرو يانج ثانياً، ودييجو ألباراسين ثالثاً، وفازت هيروت جيانجول بلقب السيدات وتلتها تشيلسي ميلر وبي سيرسي.

حضر المنافسات الشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان مسؤول أول دبلوماسية الابتكار في سفارة الدولة بالولايات المتحدة ، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، والسفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، وآمنة المهيري القنصل العام للدولة في نيويورك، والسيناتور توماس كيفين، وبنجامين باركر نائب حاكم ولاية نيويورك، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عامر المنسق العام للماراثون، وعدد من ممثلي ومندوبي المؤسسات الراعية للحدث.

وأقيمت مراسم تتويج الفائزين في أجواء احتفالية بحضور الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، والسفيرة لانا نسيبة وآمنة المهيري، والسيناتور توماس كيفين، وتم توزيع تذاكر مجانية من طيران الاتحاد لزيارة الإمارات والإقامة بها، للفائزين في سحب على هامش الحدث.

نجاح لافت

وأعرب الفريق الركن «م» محمد الكعبي عن سعادته الكبيرة بالنجاح اللافت لليوم الإماراتي في مدينة نيويورك، والماراثون الخيري الذي أقيم بتلك المناسبة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من الآلاف على المشاركة ،أكبر دليل على وصول رسالة الإمارات للشعب الأمريكي، كماأن الحضور المميز من السيناتور توماس كيفين وبنجامين باركر، يعكس مدى الاستجابة الرسمية للمسؤولين في نيويورك، ويجسد عمق العلاقات مع الإمارات، وقال: الماراثون حقق أهدافه، وصنع حالة إماراتية في نيويورك، تفاعل معها المجتمع بشكل كبير، وتجسدت في تواجد شعار عام الخمسين على الحافلات، بجانب إعلانات عن عام الخمسين وأبرز المعالم السياحية ب الإمارات على شاشات عملاقة في ميدان تايم سكوير، فضلاً عن المشاركة الواسعة من مختلف شرائح المجتمع الأمريكي في الماراثون الاستثنائي الذي استجاب لفكرة أطلقها السيناتور توماس كيفين واستجابت لها سلطات المدينة بتخصيص يوم للإمارات بالمدينة بمناسبة عام الخمسين.

ووجه الكعبي الشكر إلى سفارة الدولة في الولايات المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك، والطلبة الإماراتيين الذين حضروا للمشاركة في الماراثون.

تحضيرات متميزة

توجهت آمنة المهيري القنصل العام للدولة في نيويورك بالشكر للجنة المنظمة للماراثون، على تحضيراتها المتميزة والدقيقة، وجهودها الكبيرة لإخراجه في أفضل صورة، وثمنت الدور الكبير للسيناتور توماس كيفين الذي ساهم في تحويل فكرة بتخصيص يوم للإمارات في نيويورك إلى حقيقة لإتاحة الفرصة أمام سكان ومسؤولي نيويورك لمشاركة الإمارات في احتفالات اليوبيل الذهبي .

ووجهت الشكر إلى كل المتسابقين في الماراثون لحرصهم على مشاركتهم شعب الإمارات في الفرحة بالمناسبة التاريخية المتميزة، مؤكدة أن العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة بشكل عام ومدينة نيويورك على وجه التحديد قوية، ومتينة، وتزداد عمقاً كل يوم.

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