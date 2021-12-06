«ليدي برنسيس» تتوج بلقب «جوهرة تاج زايد»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توجت الفرس «ليدي برنسيس» العائدة إلى خليفة الكواري بلقب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، الذي أقيم مساء أمس بمضمار نادي أبوظبي للفروسية برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، فيما حقق «حميم» من إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، الفوز بلقب سباق اليوم الوطني في الشوط الرابع لمسافة الميل، وفاز «مقترب» لإسطبلات شادويل، بلقب سباق اليوم الوطني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر، خلال الأمسية التي شهدت العديد من التحديات في الأشواط المختلفة، وحضر السباق وشارك في تتويج الفائزين بالشوط الرئيسي، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس جمعية الإمارات للخيول العربية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، كما شارك في التتويج ببقية الأشواط محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخة سارة السلمان الصباح مدير بيت الجواد العربي الكويتي، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الامارات للخيول العربية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

شوط البداية

ذهب لقب سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 2200 متر في الشوط الأول إلى «ضرغام عذبة» للأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود.وتوجت «احتشام» لإسطبلات بن شهوان، بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1600 متر في الشوط الثاني من الحفل، بزمن قدره 1:46:18 دقيقة .

وحقق الفارس أنتونيو فريزو ثنائية الحفل على صهوة «بحر مسقط» العائد إلى مربط مسقط بنيله لقب سباق الخيول العربية الأصيلة في الشوط الثالث لمسافة الميل.

وفي الشوط الرابع من سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-اليوم الوطني للخيول العربية لمسافة 1600 متر، لم يخذل «حميم» من إسطبلات العجبان، التوقعات محققاً فوزه السابع على التوالي بقيادة باتريك كوسجريف في زمن قدره 1:45:62 دقيقة.

الشوط الأغلى

في الشوط الخامس تمكنت المهرة «ليدي برنسيس» من انتزاع اللقب الأبرز والأغلى من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، الذي ضم 14 من نخبة الخيول القوية والتي تنافست بقوة على جوائز بقيمة 5 ملايين درهم، منذ لحظة الانطلاقة للتتويج باللقب الثمين، لتنجح المتألقة «برنسيس» في نيل اللقب بزمن قدره 2:26:26 دقيقة، بقيادة جيم كرولي.وفي الشوط السادس من سباق كأس اليوم الوطني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة الميل ذهب اللقب إلى «مقترب» لإسطبلات شادويل الذي حسم السباق لمصلحته عن جدارة .

كأس الوثبة

اختتم الحفل في الشوط السابع بسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، وذهب اللقب إلى «السهوج» العائد إلى المالك والمدرب خليفة النيادي قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:33:74 دقيقة بقيادة سيف البلوشي.

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