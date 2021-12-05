«المحترفين» تنظم فعالية ترويجية في «برواز دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظمت رابطة المحترفين، على مدار ثلاثة أيام، الفعالية المجتمعية الثالثة، للحملة الترويجية لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك في «برواز دبي»، وسط أجواء احتفالية بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وبمشاركة واسعة وإقبال من مختلف فئات المجتمع.

وجاء اختيار «برواز دبي» بوصفه واحداً من أحدث المعالم الثقافية على مستوى الدولة، ويُشكل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة، ليحكي قصتها عبر الزمن، منذ تأسيسها، وحتى تنفيذ خططها والطموح لتحقيق مستقبل زاهر، وهو ما يجعل «برواز دبي» مقصداً لمختلف فئات المجتمع، في البرواز نفسه، أو في الحديقة الخلابة المحيطة به.

وشهد جناح الرابطة إقبالاً واسعاً من زوار «برواز دبي»، حيث استمتعوا بفعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، أقيمت بين يومي الأربعاء 1 ديسمبر، والجمعة 3 ديسمبر، حيث تم اختيار الموعد بالتزامن مع العطلة الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

وتأتي هذه المشاركة، التي تنظمها الرابطة، ضمن أجندة فعالياتها المجتمعية والتسويقية المتواصلة، على مدار الموسم، للترويج لمسابقات المحترفين والأندية المشاركة فيها.

وتهدف الرابطة، من خلال فعالياتها المجتمعية، إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية، والتفاعل معهم، وتعريفهم بالمسابقات، وتحفيزهم لحضور المباريات، حيث يتم إشراك الزوار من كل الجنسيات والأعمار في فعاليات الرابطة، والعمل على نشر الوعي الرياضي، والتثقيف الصحي، وأهمية ممارسة الرياضة عموماً، للحفاظ على الصحة، وبناء مجتمع أكثر نشاطاً وحيوية.

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