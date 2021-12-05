ختام بطولة «ام كي اف ايه» للمبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة بمجمع حمدان الرياضي بدبي أول من أمس ختام فعاليات بطولة أكاديمية ام كي اف ايه للمبارزة لسلاح الايبيه، والتي نظمتها الأكاديمية بإشراف اتحاد الإمارات للمبارزة برعاية إعمار العقارية ومشاريع قرقاش واستوريا بيزنس سينتر.

وشهدت منافسات البطولة قمة الإثارة والندية وحبست المباريات النهائية لفئة العمومي للرجال والسيدات أنفاس المتابعين، واستطاع الكازاخستاني المير علي مازهانوف تحقيق المفاجأة واقتناص الفوز بلقب مسابقة الرجال بعد تغلبه في المباراة النهائية على البطل الأوكراني ايغور ريزلين في بنتيجة 15 - 14، ونالت الإستونية كاترينا ليهيس لقب السيدات بعد تغلبها في المباراة النهائية على البطلة الرومانية انا ماريا بالنتيجة نفسها.

وعقب تتويجه للفائزين أبدى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، ارتياحه للعدد الكبير المشارك بالبطولة والمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون واللاعبات والأبطال العالميون الذين حرصوا على المشاركة بالبطولة وتقديم مستويات رائعة، استفاد منها لاعبونا بالاحتكاك والخبرة من مدارس عالمية عدة للعبة.

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