انطلاق ورش عمل دورة المدير التنفيذي للاتحادات الرياضية

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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انطلقت أمس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي أولى ورش عمل دورات الأكاديمية الأولمبية الوطنية لدورة المدير التنفيذي للاتحادات والمنظمات والجمعيات الرياضية وفقاً لدليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي أطلقته اللجنة والهيئة العامة للرياضة وتم الإعلان عنه أخيراً.

وحاضرت خلال الورشة نورة الجسمي عضو مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، عضو لجنة الدراجات للجميع واللجنة النسائية رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي للدراجات ومديرة التسويق في فريق الشعفار جميرا، بحضور محمد بن درويش مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالوكالة، حيث ناقشت محور الاستراتيجية ضمن 9 محاور يتضمنها برنامج المدير التنفيذي في الاتحادات الرياضية هي الاستراتيجية، الجودة، القيادة، الإدارة الرياضية، الاستثمار والتسويق الرياضي، التشريعات والقوانين، رأس المال البشري، تنظيم الأحداث الرياضية، والمنشطات.

وناقشت نورة الجسمي الخريطة الاستراتيجية للاتحادات الرياضية التي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة، والتي تتوافق بدورها مع رؤية الإمارات 2071، حيث تتضمن الأهداف الاستراتيجية للاتحادات الرياضية اعتماد الابتكار واستشراف المستقبل كأولوية استراتيجية، وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها الدولة في ضوء نتائج التحليل لبيئة الاتحاد داخلياً وخارجياً، ولتحقيق رؤية ورسالة الاتحاد في نطاق المحاور التي تم التوصل إليها، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية للخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة لتكون المرتبطة بأهداف الاتحاد الاستراتيجية ومنها تطوير القطاع الرياضي لتحقيق الإنجازات والبطولات، وتعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية. كما تم التوصل إلى أن تتمثل الأهداف الاستراتيجية الأساسية للاتحاد في تدريب وتأهيل فريق من الرياضيين الإماراتيين الموهوبين لتحقيق إنجازات قارية وعالمية، والارتقاء بالرياضة النسائية، ونشر ثقافة الرياضة في المجتمع وخلق بيئة محفزة لها.

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