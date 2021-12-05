افتتاح أكبر مركز رياضي للفنون القتالية في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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افتتح الشيخ فيصل بن طارق القاسمي، رئيس فريق نوغيرا دبي وبحضور أنطونيو نوغيرا، حامل اللقب العالمي لثلاث مرات في مجال الفنون القتالية للوزن الثقيل، أول من أمس أكبر صالة في مجال الفنون القتالية في المنطقة على مساحة تمتد ما يقارب 24 ألف قدم مربع باسم (جيم نوغز).

وقال الشيخ فيصل بن طارق القاسمي: «إن هذا التوسع الكبير يأتي بالتزامن مع ما هو معروف عن دولة الإمارات في تقدمها وشغفها على اتباع أسلوب حياة صحية مميزة، ومن بينها ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة».

وأضاف: «لقد حرصنا على جلب أفضل المعدات الرياضية وأحدثها على الصعيد العالمي، وتم تقسيم المركز إلى أقسام عدة، حيث يتنوع ما بين صالات لممارسة الفنون القتالية المختلفة، بالإضافة إلى أقسام رفع الأثقال وأقسام اللياقة البدنية، وذلك تحت إشراف أفضل المدربين الذين تخرج على أيديهم العديد من الأبطال، ومن بينهم العربي الوحيد الذي تمكن خلال العام الماضي من المنافسة في بطولات (اليو اف سي) العالمية».

ومن جانبه، قال نوغيرا: «نلاحظ عاماً بعد آخر زيادة في أعداد المهتمين في دبي بممارسة النشاطات الرياضية، وارتفاع أعداد البطولات والمسابقات المحلية والعالمية على السواء، وبالتالي فإن هذا المركز الرياضي يعتبر الأكبر والأحدث على صعيد المنطقة، وأنا سعيد جداً بهذا الصرح الرياضي».

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