الفجيرة والشارقة بطلا «عيد الاتحاد الخمسين للجودو»

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج رجال فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية وناشئي نادي الشارقة الرياضي بلقب بطولة عيد الاتحاد الخمسين للجودو التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة نادي خورفكان أول من أمس برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، والتي شهدت مشاركة 134 لاعباً من 6 أندية على مستوى الفئتين ممثلة في أندية النصر الشارقة، فريق نجيرا دبي، اتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية بجانب فريق نادي خورفكان مستضيف البطولة التي أحسن تنظيمها مشاركة في تلك المناسبة الاحتفالية الخالدة.

وجاء تتويج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية لفئة الرجال برصيد 13 ميدالية منها 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات و6 برونزيات، وحل في المركز الثاني فريق نادي اتحاد كلباء برصيد 7 ميداليات منها 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، وفي المركز الثالث فريق نادي نجيرا دبي، ثم الشارقة رابعاً وخورفكان في المركز الخامس، ثم فريق النصر أحدث أندية الجودو في المركز السادس.

واستحق لقب فئة الناشئين للجودو فريق نادي الشارقة برصيد 8 ميداليات منها 4 ميداليات ذهبية وفضيتان وببرونزيتان، وفي المركز الثاني حل فريق نادي اتحاد كلباء برصيد 10 ميداليات منها ذهبيتان و3 فضيات و5 برونزيات، وفي المركز الثالث جاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 6 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان، ورابعاً نادي خورفكان، ثم النصر الرياضي خامساً. وفي ختام الاحتفالية الرائعة قام ناصر التميمي أمين السر العام يرافقه محمد جاسم أمين السر المساعد رئيس اللجنة المنظمة، وسالم راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وخالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الفردية بنادي خورفكان وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وعبد العزيز يوسف مشرف الألعاب الفردية بنادي اتحاد كلباء بتتويج الفائزين الأوائل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز