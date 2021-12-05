سلطان بن شخبوط يلتقي وزير الرياضة البحريني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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التقى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج على هامش بطولة العالم الفردية للشطرنج المقامة حالياً في دبي مع الدكتور أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة بحضور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية والأستاذة الدولية الكبيرة دانا اوزولا مديرة الاتحاد الدولي للشطرنج.

وناقش اللقاء الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير الشطرنج والألعاب الإلكترونية في مملكة البحرين الشقيقة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للشطرنج والاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

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