«شرطة دبي 3» بطل «الإكس كات» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل و«وام»

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حرص الإمارة على تنظيم واستضافة البطولات الرياضية المحلية والدولية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاهتمام بالرياضات البحرية وتشجيع إقامة المنافسات التي تعزز حضور الإمارة في النشاط الرياضي العالمي.

جاء ذلك خلال تتويج سموه، أمس، يرافقه الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الفائزين في منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة، «الإكس كات» جائزة الفجيرة الكبرى، التي أقيمت برعاية سموه على كورنيش الفجيرة، بتنظيم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وفاز بالمركز الأول «شرطة دبي 3» بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، ونال المركز الثاني الزورق الإيطالي «موناكو 6» بقيادة توماسو يولي وماثيو نيكوليني، بينما حصل زورق فريق أبوظبي على المركز الثالث بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري.

وبارك سموه للمتوَّجين فوزهم في جولات المنافسة، وتحقيقهم المراكز المتقدمة في المنافسات الرياضية، وأشاد سموه بمستوى تنظيم البطولة الذي يؤكد جاهزية إمارة الفجيرة لإنجاح استضافة الأحداث الرياضية الدولية وتحقيق أهدافها.

حضر حفل التتويج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

وأهدى الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وأشار الزفين إلى أن خطتهم نحو التتويج باللقب سارت بشكل جيد، مشيراً إلى أن الزورق حل ثالثاً في الجولة الأولى، وجاء ثانياً بالثانية، فيما انتزع المركز الأول في الجولة الختامية. وقال نادر بن هندي إن زورق «شرطة دبي 3» يتطلع إلى الحفاظ على توهجه في الجولة الرابعة الختامية في دبي.

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